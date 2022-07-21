31 мониторинг провели налоговые инспекции Могилевщины – у всех субъектов хозяйствования нашли нарушения

31 мониторинг в отношении субъектов хозяйствования провели в первом полугодии 2022 года налоговые инспекции Могилевской области. У всех установлены нарушения и недостатки, в отдельных случаях повторно. По результатам мониторингов сумма добровольно уплаченных налогов составила 5,3 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

В пресс-центре напомнили: в условиях либерализации экономики контрольная деятельность налоговых органов осуществляется с использованием мер профилактического и предупредительного характера, в том числе путем проведения мониторингов. При установлении нарушений представителю субъекта хозяйствования вручаются рекомендации об их устранении. Но если при повторном мониторинге выясняется, что ошибки не исправлены, принимается решение о применении в установленном законодательством порядке мер административной ответственности.

Как показывает практика контрольной работы, сокрытая недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка является одним из основных источников выплаты зарплаты «в конвертах». В связи с этим налоговыми органами при проведении мониторингов особое внимание уделяется пресечению допускаемых плательщиками нарушений порядка приема денег при реализации товаров, работ и услуг за наличный расчет.

Так, инспекция МНС по Октябрьскому району Могилева провела мониторинг объекта розничной торговли, принадлежащего частному предприятию. Установлено, что деньги принимались без кассового оборудования. Так как правонарушение было зафиксировано повторно, принято решение о применении мер ответственности в виде штрафа.

Инспекция МНС по Бобруйскому району провела мониторинг торгового объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Установлено, что продавец привлекался частником к работе без оформления трудовых отношений. Сотрудники налоговой инспекции направили ИП рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений, в том числе с предложением доплатить подоходный налог с физических лиц. Индивидуальный предприниматель уже проинформировал налоговый орган об устранении выявленных недостатков, а также добровольно уплатил в бюджет подоходный налог.