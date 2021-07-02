3 июля после окончания праздничных мероприятий будет организован отвоз пассажиров автобусами и троллейбусами
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3 июля после окончания акции «Споем Гимн вместе» от о.п. «Ледовый дворец» автобусным парком организуется отвоз пассажиров по маршрутам: № 5, № 6, № 9, № 13, троллейбусным парком – троллейбусами от о.п. «Дом связи» по маршрутам № 1, № 2.
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