286 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Могилевской области

В настоящее время в Могилевской области проживает 286 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 36 инвалидов ВОВ и 128 участников ВОВ; 5 граждан, принимавших участие в составе спецформирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации; 89 граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ; 4 гражданина, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 24 человека, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

- Территориальными центрами социального обслуживания населения в текущем году проведено обследование материально-бытовых условий проживания всех ветеранов ВОВ, также оперативно решаются вопросы их жизнеустройства, - отметили в Комитете по труду, занятости и соцзащите Могоблисполкома. – В текущем году совместно с волонтерами городских и районных организаций Белорусского Общества Красного Креста, общественных объединений БРСМ, «Белая Русь», «Белорусский союз женщин» оказана необходимая социально-бытовая помощь 180 ветеранам ВОВ. Взято на соцобслуживание – 29 человек, медицинскую помощь получили – 32. Также 15 ветеранам оформлен уход с выплатой пособия, обеспечены топливом и продуктами – 65, помощь в уборке жилых помещений и в уборке приусадебных участков оказана помощь 78 и 41 соответственно. 5 ветеранам ВОВ выплачена матпомощь из средств ФСЗН. В текущем году 192 ветерана ВОВ, не использовавших право на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление в 2020-ом, получили денежную помощь в размере 270 рублей каждый.

Во всех районах Могилевской области по инициативе Могилевской облорганизации ветеранов и по поручению зампреда облисполкома Валерия Малашко созданы рабочие группы по оказанию эффективной комплексной помощи ветеранам ВОВ. Их поздравляют на дому, оказывают необходимую помощь в бытовых вопросах, проводят конкурсы и фестивали, в т.ч.дистанционно, организовывают экскурсии и встречи с учащимися.

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, ветераны примут поздравления от руководства области, городов, районов, трудовых коллективов. В Горецком и Могилевском районах будут организованы тематические автопробеги.