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28 апреля в Бобруйске состоится прямая телефонная линия по вопросам предпринимательской деятельности

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28 апреля в Бобруйске состоится прямая телефонная линия по вопросам предпринимательской деятельности

28 апреля с 11.00 до 13.00 прямую телефонную линию по вопросам осуществления и развития предпринимательской деятельности проведут:

ФИОДолжностьТелефонВопросы
Прокопчик

Андрей Анатольевич

Советник руководителя ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)74 11 11,

+375 29 6228790

Организация и ведение предпринимательской деятельности
Вовк

Вера Викторовна

Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)70 63 90,

+375 29 3525200

Ведение бухгалтерского учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства
Шантарь

Ольга Геннадьевна

Юрисконсульт филиала «БРИЦРБ» ОАО «Отель «Турист» (инкубатор малого предпринимательства)+375 29 3791254Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
Фёдорова

Марина Геннадьевна

Заместитель директора государственного предприятия «Аренда и услуги» (инкубатор малого предпринимательства)78 32 80Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
Пищик

Ольга Станиславовна

Заместитель начальника отдела ВЭС управления экономики горисполкома68 00 39Реализация мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
Веремейчик

Анна Васильевна

Заместитель начальника управления-начальник отдела организации потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами горисполкома68 00 42Соблюдение законодательства в области торговли и услуг
Щербакова

Дарья Игоревна

Начальник отдела собственности управления экономики горисполкома68 00 33Распоряжение государственным имуществом
Левадная

Раиса Федоровна

Главный специалист отдела землеустройства горисполкома68 00 56Предоставление земельных участков
Качан

Яна Валерьевна

Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома68 00 49Проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, благоустройство объектов
Тарабуева

Тамара Сергеевна

Овчинникова

Юлия Петровна

Главные государственные налоговые инспекторы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску59 78 56Налогообложение субъектов предпринимательства
Шерснев

Павел Иванович

Первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, начальник инспекции по надзору и профилактике72 48 86Пожарная безопасность
Гриб

Анатолий Николаевич

Начальник Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь74 54 57Соблюдение законодательства в области природных ресурсов и охраны окружающей среды
Шинкарев

Сергей Петрович

Заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»71 60 49Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами предпринимательства
Размарица

Мария Леонидовна

Главный специалист управления экономики горисполкома68 00 39Регистрация и ликвидация юридических лиц
Костоянская

Елена Анатольевна

Главный специалист сектора экономики Администрации Первомайского района

г. Бобруйска

77 75 21Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
Толкачева

Светлана Анатольевна

Главный специалист сектора экономики Администрации Ленинского района

г. Бобруйска

71 73 99Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
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