28 апреля в Бобруйске состоится прямая телефонная линия по вопросам предпринимательской деятельности
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28 апреля с 11.00 до 13.00 прямую телефонную линию по вопросам осуществления и развития предпринимательской деятельности проведут:
|ФИО
|Должность
|Телефон
|Вопросы
|Прокопчик
Андрей Анатольевич
|Советник руководителя ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)
|74 11 11,
+375 29 6228790
|Организация и ведение предпринимательской деятельности
|Вовк
Вера Викторовна
|Начальник отдела обслуживания малого бизнеса ООО «Интеллект Консалтинг» (центр поддержки предпринимательства)
|70 63 90,
+375 29 3525200
|Ведение бухгалтерского учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства
|Шантарь
Ольга Геннадьевна
|Юрисконсульт филиала «БРИЦРБ» ОАО «Отель «Турист» (инкубатор малого предпринимательства)
|+375 29 3791254
|Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
|Фёдорова
Марина Геннадьевна
|Заместитель директора государственного предприятия «Аренда и услуги» (инкубатор малого предпринимательства)
|78 32 80
|Развитие субъектов малого предпринимательства, аренда помещений
|Пищик
Ольга Станиславовна
|Заместитель начальника отдела ВЭС управления экономики горисполкома
|68 00 39
|Реализация мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
|Веремейчик
Анна Васильевна
|Заместитель начальника управления-начальник отдела организации потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами горисполкома
|68 00 42
|Соблюдение законодательства в области торговли и услуг
|Щербакова
Дарья Игоревна
|Начальник отдела собственности управления экономики горисполкома
|68 00 33
|Распоряжение государственным имуществом
|Левадная
Раиса Федоровна
|Главный специалист отдела землеустройства горисполкома
|68 00 56
|Предоставление земельных участков
|Качан
Яна Валерьевна
|Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома
|68 00 49
|Проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, благоустройство объектов
|Тарабуева
Тамара Сергеевна
Овчинникова
Юлия Петровна
|Главные государственные налоговые инспекторы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску
|59 78 56
|Налогообложение субъектов предпринимательства
|Шерснев
Павел Иванович
|Первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, начальник инспекции по надзору и профилактике
|72 48 86
|Пожарная безопасность
|Гриб
Анатолий Николаевич
|Начальник Бобруйской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
|74 54 57
|Соблюдение законодательства в области природных ресурсов и охраны окружающей среды
|Шинкарев
Сергей Петрович
|Заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
|71 60 49
|Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства субъектами предпринимательства
|Размарица
Мария Леонидовна
|Главный специалист управления экономики горисполкома
|68 00 39
|Регистрация и ликвидация юридических лиц
|Костоянская
Елена Анатольевна
|Главный специалист сектора экономики Администрации Первомайского района
г. Бобруйска
|77 75 21
|Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей
|Толкачева
Светлана Анатольевна
|Главный специалист сектора экономики Администрации Ленинского района
г. Бобруйска
|71 73 99
|Регистрация и ликвидация индивидуальных предпринимателей