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27 мая будет ограничено движение транспортных средств на улице Социалистической

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27 мая будет ограничено движение транспортных средств на улице Социалистической

Госавтоинспекция УВД Бобруйского горисполкома информирует:

27 мая в период времени с 7:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Социалистической,  на участке от улицы Минской до улицы Московской, просим владельцев транспортных средств с пониманием отнестись к данной информации и исключить стоянку транспорта на указанном участке улично-дорожной сети.
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