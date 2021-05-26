27 мая будет ограничено движение транспортных средств на улице Социалистической
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Госавтоинспекция УВД Бобруйского горисполкома информирует:
27 мая в период времени с 7:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Социалистической, на участке от улицы Минской до улицы Московской, просим владельцев транспортных средств с пониманием отнестись к данной информации и исключить стоянку транспорта на указанном участке улично-дорожной сети.
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