27 мая будет ограничено движение транспортных средств на улице Социалистической

Госавтоинспекция УВД Бобруйского горисполкома информирует:

27 мая в период времени с 7:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Социалистической, на участке от улицы Минской до улицы Московской, просим владельцев транспортных средств с пониманием отнестись к данной информации и исключить стоянку транспорта на указанном участке улично-дорожной сети.