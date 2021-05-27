26 мая прошла областная военно-патриотическая игра «Зарница»

26 мая на базе государственного учреждения дополнительного образования «Областной центр творчества» прошла областная военно-патриотическая игра «Зарница». В этом году игра приурочена к 30-летию со Дня образования общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». Участие в игре приняли 210 школьников со всего региона в составе 21 команды - победителей районных, городских этапов игры.

Блестяще проявили себя юные армейцы в смотре-конкурсе строя и песни « Аты – баты, шли солдаты с песней на парад!», турнире «Страницы истории Отечества», состязании «К защите Отечества готов!», а также в военной полосе препятствий.

По итогам конкурса победителем областной военно-патриотической игры «Зарница» стала команда «Защитники» Бобруйского городского Совета ОО «БРПО» государственного учреждения образования «Средняя школа № 27 г. Бобруйска».

Команда-победитель представит областной

Совет ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» в военно-патриотической игре «Зарница» на республиканском уровне. Финал игры «Зарница» пройдет с 19 по 23 июня 2021 года в форме пятидневного сбора на базе войсковой части 92616 – 38-ой отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады в Бресте.