26 июня пройдут “прямые телефонные линии” на предприятиях ЖКХ
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26 июня с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.
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