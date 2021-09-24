25 сентября отмечают Всемирный день фармацевта

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day). Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики, провизоров, всех, чья деятельность связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения.

Дата празднования приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации (International Pharmaceutical Federation, FIP) – всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли, наук и промышленности. В этот день в 1912 году в ходе работы Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам, проходившего в Турция, была образована данная организация, и в честь этой даты уже в 2009 году Совет FIP призвал ежегодно во всех странах, чьи организации представлены в FIP, отмечать Всемирный день фармацевта.

С тех пор он проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к значимости работы данных специалистов, защиты их прав и интересов, повышения имиджа и популяризации этих профессий.