24 апреля в горисполкомах и райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия»

24 апреля с 9.00 до 12.00 в горисполкомах Могилева и Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия». Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Галушко Алла Александровна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (Поддубный Александр Николаевич – управляющий делами администрации);

Администрация Октябрьского района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Воропаев Александр Сергеевич – заместитель главы администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Маслак Олег Григорьевич – первый заместитель председателя райисполкома);

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Брацков Алексей Александрович – управляющий делами Бобруйского горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Одиноченко Александр Семенович – управляющий делами администрации).

Информация о номерах телефонов «прямых телефонных линий» райисполкомов области размещена на сайте облисполкома в рубрике «Приемы и прямые линии», а также на официальных сайтах райисполкомов.

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить первый заместитель председателя облисполкома – Уласевич Анатолий Васильевич.

Курируемые вопросы: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометеорология.

Номер телефона: 50-18-69.