2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

23 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

bobruisk.by 51 0

23 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

23 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

71-54-41Бизукоить Станислав Викторовичзаместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-83-42Лозко Наталья Юрьевнаи.о. заместителя директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района  г. Бобруйска" (по идеологической работе)
73-32-71Кагарлицкая Антонина Александровназаместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по экономике и финансам)
73-87-76 Петроченко Сергей Михайловичглавный инженер Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
78-94-03Борищик Юрий Владимировичглавный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »