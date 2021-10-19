23 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

23 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|71-54-41
|Бизукоить Станислав Викторович
|заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-83-42
|Лозко Наталья Юрьевна
|и.о. заместителя директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по идеологической работе)
|73-32-71
|Кагарлицкая Антонина Александровна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по экономике и финансам)
|73-87-76
|Петроченко Сергей Михайлович
|главный инженер Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-03
|Борищик Юрий Владимирович
|главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"