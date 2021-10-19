23 октября руководство предприятий ЖКХ ответит на ваши вопросы

23 октября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

71-54-41 Бизукоить Станислав Викторович заместитель главного инженера Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-83-42 Лозко Наталья Юрьевна и.о. заместителя директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по идеологической работе) 73-32-71 Кагарлицкая Антонина Александровна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" (по экономике и финансам) 73-87-76 Петроченко Сергей Михайлович главный инженер Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-03 Борищик Юрий Владимирович главный инженер Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск"