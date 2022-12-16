22 декабря открывается персональная выставка бобруйского художника Тихона Абрамова

С 22 декабря по 22 января в художественном музее (ул. Горького, 28) вы сможете посмотреть на работы Тихона Абрамова, известного скульптора и художника-авангардиста.

Тихон Семенович удивляет любителей искусства неординарным подходом к написанию произведений и использованием в их создании необычных материалов.

Бобруйский художник около десятка раз участвовал в республиканских выставках, а отдельные его работы разъехались по 14 странам мира, они есть в России, Турции, Франции, Великобритании, Израиле, США, Канаде, Словении, Литве...

Торжественное открытие выставки состоится 22 декабря в 17.00.