2 партии табака для кальяна на сумму 3,3 тыс. рублей арестованы бобруйской налоговой инспекцией

В марте 2021 года инспекцией МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску совместно с правоохранительными органами были установлены 2 факта нарушения физическими лицами порядка перемещения, хранение табака для кальяна.

Следует напомнить, что в Республике Беларусь запрещаются перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), более 250 граммов табака или иных табачных изделий, не маркированных в установленном порядке акцизными и (или) специальными марками (абзац 9 пункта 3 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь 17.12.2002 №28 (с изменениями и дополнениями)).

В первом случае нарушение допустил неработающий гражданин Д., 1999 года рождения, проживающий в Гродно, который на автомобиле «Volkswagen Polo» на территории Осиповичского района осуществлял перемещение не маркированного в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками табака для кальяна в количестве 7 250 грамм, в том числе с нарушением законодательства 7 000 грамм на общую сумму 2,5 тыс. рублей.

Во втором случае в одном из баров Бобруйска был установлен факт хранения гражданином П., 1995 года рождения, проживающим в Бобруйске, немаркированного табака для кальяна в количестве 2 555 граммов, в том числе с нарушением законодательства 2 305 граммов на общую сумму 0,8 тыс. рублей.

Табак для кальяна, перемещаемый, хранимый с нарушением действующего порядка, арестован.

Ответственность за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере до 50 базовых величин с конфискацией табачных изделий, превышающих количество, перемещение, хранение которого допускается, или без конфискации.

Материалы проверок направлены в суд Бобруйского района и г.Бобруйска.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску