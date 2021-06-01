2 июня на «Красном пищевике» прием граждан и юридических лиц проведет член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский

2 июня на ОАО «Красный пищевик» (ул. Бахарова 145) с 9.00 до 11.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Анюховский Сергей Анатольевич.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону +375293280083 с 09.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00.

С целью ограничения скопления людей, профилактики распространения острых респираторных инфекций граждане могут обратиться посредством телефонной связи по номеру 8 (0225) 436677.