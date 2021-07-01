2 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней
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В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, прогремят грозы. По южной половине ночью местами, днем во многих районах ожидаются сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах прогнозируется град. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем будет 22-28 градусов тепла.
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