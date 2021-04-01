2 апреля стартует республиканская профилактическая акция «Берегите детей»

В 2020 году в республике, несмотря на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей (с 403 до 399), возросло количество раненых (с 418 до 422) и погибших (с 19 до 22) в них несовершеннолетних. С начала текущего года на дорогах страны были травмированы 58 несовершеннолетних, 5 детей погибли, причем 3 из них – в марте.

С начала года на территории города Бобруйска в 2 дорожно-транспортных происшествиях пострадало 2 ребенка.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма со 2 по 9 апреля по всей республике пройдет профилактическая акция «Берегите детей!».

Анализ аварийности свидетельствует, что с наступлением теплых дней, в конце марта – начале апреля происходит резкий всплеск ДТП с участием несовершеннолетних. Дети чаще проводят время на улице, а взрослые, не всегда с должным вниманием относятся к их безопасности. К сожалению, сами юные участники движения в силу своего возраста не осознают всей степени опасности на дороге.

Психология детей характеризуется поверхностным восприятием требований соблюдения Правил дорожного движения, неспособностью правильно оценивать обстановку, потребностью в движении, которая преобладает над осторожностью, легкомысленным отношением к переходу дороги, малым практическим опытом и переоценкой своих возможностей. Многие из школьников плохо понимают опасности на дороге, выбегают на проезжую часть перед близко идущим транспортом, в условиях закрытого обзора, переходят дорогу в неустановленных местах.

Увидев ребенка, приближающегося к проезжей части, водителю следует плавно снижать скорость и быть готовым в любой момент затормозить. Ни в коем случае не подгоняйте его сигналом или морганием фар. Ваши знаки дети могут неверно понять или того хуже – испугаться.

Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью – из-за любого автомобиля или дерева может появиться ребенок. Будьте предельно внимательны при совершении маневров на внутридворовых территориях.

Не следует забывать о безопасности юных пассажиров. Перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Чтобы избежать несчастных случаев на дороге водители должны осознанно относиться ко всем своим действиям за рулем. Не стоит «лихачить» и обгонять.

С наступлением теплых дней дети с удовольствием сядут на свои велосипеды. А это одно из самых незащищённых и неустойчивых транспортных средств, и даже незначительное на первый взгляд столкновение может повлечь за собой очень серьёзные последствия для юного велосипедиста.

Родителям необходимо своевременно напомнить детям о правилах движения на велосипеде. Управление велосипедом по дороге без сопровождения взрослого разрешено с 14 лет. Но для того, чтобы самостоятельно выехать на проезжую часть, необходимо знать и понимать не только общие правила управления велосипедом, но и правила, которыми руководствуются водители автомобилей. Велосипедист должен знать значение всех дорожных знаков и дорожной разметки.

Двигаться на велосипеде разрешается по велосипедной дорожке, при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Велосипед должен быть технически исправен и оборудован катафотами.

Велосипедисту следует помнить, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу он обязан вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами для движения пешеходов.

Кроме этого на велосипеде запрещается перевозка пассажиров, кроме детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном сиденье.

Не меньшее внимание родители должны уделять подросткам, не допускать возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права. Не позволяйте подросткам садиться за руль автомобилей, исключите возможность их доступа к ключам от транспортных средств.

Дорога – место повышенной опасности. Уважаемые родители, учите детей, как правильно себя вести на дороге, будьте им примером в соблюдении ПДД. От того, как вы научите своего ребенка вести себя на дороге, зависят ваше спокойствие и его безопасность.