19 октября в связи с проведением путевых работ будет ограничено движение транспорта через ж/д переезд по улице Орджоникидзе
35 0
Фотографии: Виктор Чабан
19 октября в связи с проведением путевых работ с 09:00 до 13:30 ограничивается движение транспорта через железнодорожный переезд по ул. Орджоникидзе (район ПУ «Бобруйскгаз»).
Читайте
также
также
-
19 октября в связи с проведением путевых работ будет ограничено движение транспорта через ж/д переезд по улице Орджоникидзе
-
У Лукашенко обсуждают ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
-
“Прямая линия” с жилкомхозом Бобруйска
-
Почему без маски ничего не купить, ответили в Управлении торговли и услуг Бобруйска
-
График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома на октябрь
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости