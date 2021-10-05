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19 октября в связи с проведением путевых работ будет ограничено движение транспорта через ж/д переезд по улице Орджоникидзе

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19 октября в связи с проведением путевых работ будет ограничено движение транспорта через ж/д переезд по улице Орджоникидзе

19 октября в связи с проведением путевых работ с 09:00 до 13:30 ограничивается движение транспорта через железнодорожный переезд по ул. Орджоникидзе (район ПУ «Бобруйскгаз»).

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