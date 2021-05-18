19 мая председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов проведет «прямую телефонную линию»
178 0
0
Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию» 19 мая с 10.00 до 12.00 по тел. 68 00 01.
0
Читайте
также
также
-
В Бобруйске выбрали нового лидера Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»
-
В Могилевской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси -2021»
-
В Бобруйске проходит месячник Красного Креста
-
19 мая председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов проведет «прямую телефонную линию»
-
Праздник «Весна-2021» состоялся в Больших Бортниках Бобруйского района
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости