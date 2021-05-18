0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

19 мая председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов проведет «прямую телефонную линию»

178 0

19 мая председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов проведет «прямую телефонную линию»

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию» 19 мая с 10.00 до 12.00 по тел. 68 00 01.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿