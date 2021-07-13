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Общество

17 пройдет «прямая телефонная линия» на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города

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17 пройдет «прямая телефонная линия» на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города

17 июля с 9.00 до 12.00 организовано проведение «прямой телефонной линии» на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города Бобруйска.

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