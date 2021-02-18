1635 медработников Могилевщины привились первой дозой вакцины против коронавируса

Завершилась вакцинация медработников Беларуси первой дозой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает Telegram-канал Минздрава.

Медработники, которые находились в зоне риска, были вакцинированы первыми. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи были отработаны заранее.

Из числа медработников, которые подали заявки на первый этап вакцинации, Могилевской области привиты 1 635 человек, в Брестской - 3 460, в Витебской - 3 950, Гомельской - 5 495, Гродненской - 1 795, Минской области - 2 324, Минске - 2 285.

Иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. В Беларуси вакцинация проводится в добровольном порядке. На сегодняшний день вакцинацию прошли те медработники, которым это было разрешено по состоянию здоровья. Также завершен процесс вакцинации работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.