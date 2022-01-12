16 января Георгиевский храм приглашает на рождественский праздник
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На территории дома православной культуры Георгиевского храма 16 января состоятся «Рождественские гулянья».
В программе мероприятия: выступления вокальных коллективов и детей воскресной школы, игры, конкурсы, угощение, ярмарка-продажа, мастер-класс по рукоделию, выступление казачьего конноспортивного клуба «Ермак».
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