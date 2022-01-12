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Религия

16 января Георгиевский храм приглашает на рождественский праздник

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16 января Георгиевский храм приглашает на рождественский праздник

На территории дома православной культуры Георгиевского храма 16 января  состоятся «Рождественские гулянья».

В программе мероприятия: выступления вокальных коллективов и детей воскресной школы, игры, конкурсы, угощение, ярмарка-продажа, мастер-класс по рукоделию, выступление казачьего конноспортивного клуба «Ермак».

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