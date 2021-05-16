16 мая – Международный день памяти людей, умерших от СПИДа

Международный день памяти умерших от СПИДа проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Впервые он был организован в Сан-Франциско (США) в 1983 году и был призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам, связанным с этой болезнью. Миллионы людей в разных уголках планеты зажгут свечи, чтобы почтить память умерших, побудить стремление к утверждению установок на приоритет семейных ценностей, нравственности, отказ от рискованного поведения.

Цель проводимых мероприятий в том, чтобы напомнить людям, что ВИЧ-инфекция может коснуться каждого, информировать население области о путях передачи ВИЧ, опровергнуть стереотипы о том, что ВИЧ передается при общении, бытовым путем, через рукопожатие и т.п., напомнить всем живущим на Земле, что ВИЧ-инфицированные – это такие же люди, как и все мы, привлечь внимание общественности к проблемам людей, живущих с ВИЧ. В этот день мы отдаем дань памяти тем, кого унесла болезнь, и заявляем о поддержке ВИЧ-положительных людей, приверженности профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Вместо страха и обреченности, которые несут определения «жертва» и «чума», на первое место сегодня выходят своевременное качественное информирование, взвешенная подача информации, здоровый образ жизни, предохранение от ВИЧ-инфекции, забота о себе и о близких людях, знание своего ВИЧ-статуса, ответственное отношение к лечению.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

В обществе это заболевание чаще называют коротко – СПИД. И эта аббревиатура действительно верна, но по отношению к последним стадиям ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

ВИЧ передается только от человека к человеку. Вирус поражает преимущественно клетки иммунной и нервной системы человека, с последующим развитием иммунодефицита и на его фоне тяжёлых инфекционных, а иногда и онкологических заболеваний.

Человек, заражаясь сам, является в течение всей своей жизни источником инфекции для других людей. Заражение ВИЧ может произойти в любом возрасте при незащищённых половых контактах, через кровь или загрязнённый кровью колюще – режущий инструмент, от матери к ребёнку во время беременности, родов и вскармливании молоком матери. Наиболее часто подвержены риску заражения люди, употребляющие инъекционные наркотики внутривенно, мужчины и женщины, имеющие беспорядочные половые связи.

ЧЕМ ОПАСНО ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Разрушением иммунной системы. А теперь по порядку:

ВИЧ–инфекция — инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Он подавляет иммунитет и лишает его возможности сопротивляться другим инфекциям, в том числе тем, с которыми обычно справляется здоровый организм.

СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) — последняя стадия ВИЧ–инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжёлого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу.

Около 10 лет в среднем проходит с момента заражения ВИЧ до развития СПИДа при отсутствии лечения. В этой стадии заболевания вирусы и бактерии поражают жизненно важные органы, включая систему дыхания, пищеварения, головной мозг.

НАПОМИНАЕМ ПУТИ ПЕРЕДА ВИЧ:

половой путь при гомо- и гетеросексуальных незащищённых контактах;

парентеральный путь (через кровь), в большинстве случаев при употреблении инъекционных наркотиков;

вертикальный путь — от ВИЧ–инфицированной матери ребёнку в период беременности, родов и кормлении грудным молоком.

ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ НЕВОЗМОЖНО:

при использовании общей посуды, туалета, душа или постельного белья;

при объятиях, поцелуях, рукопожатиях;

через пот и слёзы;

при кашле и чихании, как при коронавирусной инфекции;

через укус насекомого.

Не оставайтесь равнодушными к себе и своим близким, соблюдаете меры профилактики ВИЧ-инфекции.

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