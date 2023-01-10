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Общество

14 января в Бобруйске пройдет «прямая телефонная линия»

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14 января в Бобруйске пройдет «прямая телефонная линия»

14 января с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, председатель Бобруйского горисполкома по телефону 68-00-18 он ответит на вопросы жителей города.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОДБЕРЕЗСКИЙ, заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, предпринимательство.

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ОКРУТ, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.

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