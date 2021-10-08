14 октября состоится «Прямая линия» по вопросу: ««Многодетные семьи: социально-трудовые гарантии и льготы в законодательстве Республики Беларусь»

14 октября с 11.00. до 13.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: ««Многодетные семьи: социально-трудовые гарантии и льготы в законодательстве Республики Беларусь».

На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.

Телефон прямой линии: 72-18-96.

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