14 мая Председатель Бобруйского городского Совета депутатов проведет «прямую телефонную линию»
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Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию» 14 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 68-00-01.
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