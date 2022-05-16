137 беженцев, прибывших в Могилевскую область, обратились за помощью

137 беженцев, прибывших в Могилевскую область с территории Украины, обратились за помощью в областную организацию Белорусского Общества Красного Креста, сообщил ее председатель Андрей Мартыновский.

– В первую очередь они нуждаются в продуктах питания, таких как крупы, консервы, растительное масло, мука, – уточняет Андрей Владимирович. – Также передаем средства гигиены, канцелярские товары и школьные принадлежности, ведь в числе обратившихся – 26 детей. В меньшей степени, но нужны обувь и одежда. Только сразу обращу внимание желающих помочь: передавать их нужно в достойном состоянии, потому что (даже по нашему опыту) предложения бывают разными. Иногда по областному центру возникают вопросы трудоустройства или жилья, но ничего критичного: все оперативно решаем совместно с Могилевским горисполкомом. В районах региона в этом плане дела обстоят лучше, например очень хорошо сработал Кричев.

В целом жители Могилевской области небезразличны к чужому горю, активно откликаются и предлагают помощь.

– И это весьма кстати! Острого дефицита ни по одной позиции нет, но запасы гуманитарки нужно постоянно пополнять. Те же продукты расходятся быстро, поскольку беженцы обращаются за ними примерно раз в две недели, – говорит собеседник. – Конечно, нас радует любое сотрудничество, ценим каждого помощника, но хочется, чтобы в первую очередь нам навстречу пошли организации и предприятия, вклад которых всегда более ощутим. Желающие помочь могут обратиться в областную и районные организации Белорусского Общества Красного Креста.

Любовь Соловьева, фото Александра Кулевского, СБ