13 апреля пройдет прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД
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Во вторник, 13 апреля, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Андрей Николаевич Малахов проведет прямую телефонную линию с населением.
Вопросы, входящие в компетенцию подразделений милиции общественной безопасности, можно будет задать с 11.00 до 13 часов по телефону 77-98-12.
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