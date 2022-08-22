12 пьяных водителей и 53 бесправника задержаны за выходные в Могилёвской области
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За прошедшие выходные дни в Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 1274 нарушения ПДД. Об этом сообщили в УВД облисполкома.
Кроме того, задержано 12 пьяных водителей и 53 бесправника, 252 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 44 из которых находились в нетрезвом состоянии.
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