12 пьяных водителей и 53 бесправника задержаны за выходные в Могилёвской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 1274 нарушения ПДД. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Кроме того, задержано 12 пьяных водителей и 53 бесправника, 252 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 44 из которых находились в нетрезвом состоянии.