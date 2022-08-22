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Происшествия

12 пьяных водителей и 53 бесправника задержаны за выходные в Могилёвской области

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12 пьяных водителей и 53 бесправника задержаны за выходные в Могилёвской области

За прошедшие выходные дни в Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 1274 нарушения ПДД. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

Кроме того, задержано 12 пьяных водителей и 53 бесправника, 252 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 44 из которых находились в нетрезвом состоянии.

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