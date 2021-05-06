12 человек эвакуировали в Бобруйске из-за подозрительного пакета
БелТА 72 0
5 мая в 14.14 спасателям поступило сообщение об обнаружении подозрительного пакета возле многоквартирного жилого дома в Бобруйске Могилевской области по пр. Георгиевскому, 38. Сотрудниками милиции из здания эвакуированы 12 человек.
После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено.
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