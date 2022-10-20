100 базовых величин сможет получить на реализацию идеи любой белорус. Белая Русь проведет конкурс на присуждение грантов

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» проводит конкурс на присуждение грантов «Опыт лучших «Белой Руси» – достояние общества», целью которого является оценка и отбор проектов, направленных на вовлечение граждан в социально-значимые и гражданско-патриотические мероприятия, повышение гражданской активности, развитие деловой инициативы граждан, раскрытие их творческого потенциала.

Конкурс пройдет в трех номинациях «Лучший проект объединения в социальной сфере», «Лучший проект по организации информационной работы в районных, городских, районных в городе организациях, организациях, созданных по производственному принципу, а также первичных организациях РОО «Белая Русь», «Лучший проект по организации патриотического воспитания населения страны» и в два этапа.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие в конкурсе по установленной форме, проект с указанием этапов и сроков его реализации, предполагаемого результата, проект сметы расходов на реализацию проекта, а также его финансово-экономическое обоснование.

Первый этап предполагает экспертную оценку присланных материалов в соответствии с критериями конкурса на уровне района, затем области, далее после отбора проектов пройдет их защита в Республиканском Совете РОО «Белая Русь».

Сроки проведения районного этапа:

Прием работ – до 14 ноября 2022 года.

Определение победителей районного этапа – до 30 ноября 2022 года.

Работы победителей районного этапа рассмотрит областной экспертный совет и определит победителей областного этапа в каждой из номинаций. Экспертный совет формируется из представителей государственных органов и общественных объединений, не участвующих в конкурсе. На республиканский этап конкурса пройдут работы-победители областного этапа.

Оценка и отбор проектов будет осуществляться по следующим критериям:

актуальность и социальная значимость проекта;

продуманность и последовательность действий по реализации проекта;

количество участников;

опыт и компетенции команды проекта;

вероятность успешной реализации проекта, ожидаемый социальный, экономический и иной эффект от реализации инициативы;

инновационность подходов;

собственный вклад и дополнительные ресурсы, необходимые для реализации проекта;

информационная открытость проекта;

перспективы развития проекта;

качество оформления проекта.

По итогам республиканского этапа конкурса определятся лауреаты и победители. «Победителям конкурса присуждается грант в размере 100 базовых величин. Свидетельство о получении гранта и соответствующее денежное вознаграждение вручается победителям в торжественной обстановке. Обладатели грантов в срок не позднее 15 января года, следующего за годом завершения проекта, предоставляют в оргкомитет конкурса отчет о результатах его реализации».

Приглашаем реализовать свои проекты вместе с «Белой Русью». Необходимые консультации можно получить в районных организациях РОО «Белая Русь» Могилевской области.