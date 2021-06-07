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10 июня в Бобруйске день трезвости

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10 июня в Бобруйске день трезвости

Согласно  решению Бобруйского городского исполнительного комитета от 5 февраля 2021 г. № 3-30 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города Бобруйска» в рамках проведения профилактической антиалкогольной акции
«День трезвости», направленной на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними ограничить 10 июня 2021 г. (с 00 по 24.00) продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.  

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