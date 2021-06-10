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Наука

10 июня в Беларуси можно будет увидеть частичное солнечное затмение

БелТА 88 0

10 июня в Беларуси можно будет увидеть частичное солнечное затмение

Десятого июня жители Беларуси смогут увидеть в небе частичное кольцеобразное солнечное затмение. Об этом сообщает минский планетарий.

Луна максимально закроет собой Солнце на Крайнем Севере, Северном полюсе, на территории Дальнего Востока, Гренландии и Канады. Белорусы смогут наблюдать частичное солнечное затмение днем, пик которого придется на 14 часов 8 минут. В это время спутник Земли закроет диск светила на 12%.

Завершится астрономическое явление в 15:09. Стоит отметить, что смотреть на солнечное затмение лучше всего с помощью защитных очков, чтобы не повредить зрение.

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