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10 июня – международный День безопасности на железнодорожных переездах

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10 июня – международный День безопасности на железнодорожных переездах

10 июня Белорусская железная дорога в рамках проведения международного Дня безопасности на железнодорожных переездах проводит акцию, которая направлена на повышение уровня безопасности на железнодорожных переездах.

Работники Бобруйской дистанции пути совместно с сотрудниками городского и районного ГАИ напомнят водителям автотранспорта о правилах проезда через железнодорожные переезды. После проведения беседы водителям будут вручены памятки-листовки с краткой информацией правил ПДД и произошедших дорожно-транспортных происшествиях за 2021 год на железнодорожных переездах.

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