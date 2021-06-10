10 июня – международный День безопасности на железнодорожных переездах

10 июня Белорусская железная дорога в рамках проведения международного Дня безопасности на железнодорожных переездах проводит акцию, которая направлена на повышение уровня безопасности на железнодорожных переездах.

Работники Бобруйской дистанции пути совместно с сотрудниками городского и районного ГАИ напомнят водителям автотранспорта о правилах проезда через железнодорожные переезды. После проведения беседы водителям будут вручены памятки-листовки с краткой информацией правил ПДД и произошедших дорожно-транспортных происшествиях за 2021 год на железнодорожных переездах.