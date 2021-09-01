“1 сентября – особая дата в календаре” – Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, курсантов, воспитателей, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"1 сентября - особая дата в календаре. Все мы в первый день осени испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы - чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что больше всех в этот день волнуются первоклассники и первокурсники. А также родители малышей, которым только предстоит отправиться в путешествие в поистине волшебную страну знаний.
"Какой будет эта дорога - зависит прежде всего от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, потому что являются крепким фундаментом дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал всем учащимся, студентам, аспирантам, курсантам, педагогам и родителям, чтобы новый учебный год стал калейдоскопом ярких событий, а каждый день был наполнен радостью и созиданием.-0-
Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний
Учащимся, студентам, аспирантам,
курсантам, воспитателям, учителям,
научно-педагогическим работникамДорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний.
1 сентября - особая дата в календаре. Все мы в первый день осени испытываем душевный подъем, вспоминая свои школьные и студенческие годы - чудесное время обретения мудрых наставников и настоящих друзей, первых романтических переживаний, выбора профессии и жизненного пути.
Больше всех сегодня волнуются, конечно же, первоклассники и первокурсники. А также родители малышей, которым только предстоит отправиться в путешествие в поистине волшебную страну знаний.
Какой будет эта дорога - зависит прежде всего от учителя. Профессионализм, любовь к детям и активная гражданская позиция каждого из вас заслуживают огромной благодарности и уважения, потому что являются крепким фундаментом дальнейшего благополучия Беларуси и единства ее народа.
В этот праздничный день от всей души желаю всем учащимся, студентам, аспирантам, курсантам, педагогам и родителям, чтобы новый учебный год стал калейдоскопом ярких событий, а каждый день был наполнен радостью и созиданием.
Успехов вам!
Александр Лукашенко