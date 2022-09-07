Золотой юбилей – это настоящая награда за совместно прожитые годы. Такой подарок от жизни могут получить только супруги, прошедшие вместе все расстояния, все горести и радости, все взлеты и падения.

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» проводит подготовку чествования супружеских пар, отмечающих в 2022 году юбилей совместной жизни (50 и более юбилейных лет).

Ежегодно совместно с отделом ЗАГС Бобруйского горисполкома организуются такие поздравления для супружеских пар района.

1 октября состоится мероприятие «Загляните в семейный альбом», приуроченное к Международному дню пожилых людей и Дню матери. В отделе ЗАГС пройдет торжественное чествование супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака. Обязательное условие для семейных пар – 2022 год должен являться юбилейным. Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» приглашает к участию супружеские пары, проживающие на территории Ленинского района.

Торжество проходит на безвозмездной основе. Запись участников ведется до 23 сентября по телефонам (80225) 70-69-60, (+375)29-145-13-08, в будние дни до 17.00.