1 июня – срок уплаты подоходного налога, исчисленного гражданам на основании представленных налоговых деклараций за 2020 год

Не позднее 1 июня 2021 года физическим лицам необходимо уплатить подоходный налог, исчисленный на основании представленной налоговой декларации за прошлый год.

Подоходный налог можно уплатить:

наличными деньгами в отделениях банка и почтовой связи;

безналичным путем в инфокиосках или с помощью интернет- банкинга.

Оплатить исчисленный и предъявленный к уплате налоговым органом подоходный налог граждане могут также через Личный кабинет плательщика. Сегодня данная услуга доступна клиентам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Белагропромбанк», которые подключены к интернет-банкингу.

Для уплаты подоходного налога через Личный кабинет физическому лицу, не получавшему еще доступ в Личный кабинет, необходимо выполнить следующие действия:

1. Обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство;

2. Заполнить заявку на получение учётной записи и пароля для работы в «Личном кабинете плательщика».

ВНИМАНИЕ! Заполнить и отправить заявку на получение учетной записи и пароля можно непосредственно на портале (http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/user_registration_form);

3. После заполнения заявки и предоставления документа, удостоверяющего личность, Вам будут бесплатно выданы учётная запись и пароль для входа в «Личный кабинет плательщика»;

4. Зайти на портале МНС в «Личный кабинет плательщика» (http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/user_office);

5. Открыть раздел «Оплата налогов»;

6. Выбрать из находящейся в разделе «Оплата налогов» сведений о выставленных Вам к оплате налогов строку «Подоходный налог»;

7. Выбрать вкладку «Уплатить через интернет-банкинг» того банка, чьим клиентом Вы являетесь;

8. Произвести уплату подоходного налога.

За неуплату или неполную уплату суммы подоходного налога, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины.

Неуплата или неполная уплата такого налога, совершенные умышленно, влечет наложение штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин.

Также за каждый календарный день просрочки уплаты подоходного налога начисляются пени.

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.