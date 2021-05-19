1 июня – срок уплаты подоходного налога, исчисленного гражданам на основании представленных налоговых деклараций за 2020 год
bobruisk.by 124 0
Не позднее 1 июня 2021 года физическим лицам необходимо уплатить подоходный налог, исчисленный на основании представленной налоговой декларации за прошлый год.
Подоходный налог можно уплатить:
- наличными деньгами в отделениях банка и почтовой связи;
- безналичным путем в инфокиосках или с помощью интернет- банкинга.
Оплатить исчисленный и предъявленный к уплате налоговым органом подоходный налог граждане могут также через Личный кабинет плательщика. Сегодня данная услуга доступна клиентам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Технобанк», ОАО «Белагропромбанк», которые подключены к интернет-банкингу.
Для уплаты подоходного налога через Личный кабинет физическому лицу, не получавшему еще доступ в Личный кабинет, необходимо выполнить следующие действия:
1. Обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство;
2. Заполнить заявку на получение учётной записи и пароля для работы в «Личном кабинете плательщика».
ВНИМАНИЕ! Заполнить и отправить заявку на получение учетной записи и пароля можно непосредственно на портале (http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/user_registration_form);
3. После заполнения заявки и предоставления документа, удостоверяющего личность, Вам будут бесплатно выданы учётная запись и пароль для входа в «Личный кабинет плательщика»;
4. Зайти на портале МНС в «Личный кабинет плательщика» (http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/user_office);
5. Открыть раздел «Оплата налогов»;
6. Выбрать из находящейся в разделе «Оплата налогов» сведений о выставленных Вам к оплате налогов строку «Подоходный налог»;
7. Выбрать вкладку «Уплатить через интернет-банкинг» того банка, чьим клиентом Вы являетесь;
8. Произвести уплату подоходного налога.
За неуплату или неполную уплату суммы подоходного налога, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины.
Неуплата или неполная уплата такого налога, совершенные умышленно, влечет наложение штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин.
Также за каждый календарный день просрочки уплаты подоходного налога начисляются пени.
Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.