1 июня – Международный день защиты детей

На 1 января 2021 года в Беларуси проживали 1861 тыс. детей в возрасте до 18 лет.

Распределение численности детей по возрастам (на 1 января 2021 года в процентах к общей численности детей до 18 лет):

0-6 лет - 38,9%,

7-14 лет - 46,4%,

15-17 лет - 14,7%.

Более половины рождений связаны с рождением второго, третьего и последующих детей.

В 2020 году родились 861 двойня и 14 троен.

Размеры единовременных пособий:*

- при рождении первого ребенка - Br2732,7, второго и третьего - Br3825,78;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: на первого ребенка - Br472,92, на второго и последующих - Br540,48, на ребенка-инвалида - Br608,04.

Топ-10 самых популярных детских имен: Максим, Михаил, Матвей, Александр, Артем, София, Мария, Анна, Ксения, Дарья.**

*На 1 мая 2021 года.

**На 1 января 2021 года.