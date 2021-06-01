1 июня – Международный день защиты детей

На 1 января 2021 года в Беларуси проживали 1861 тыс. детей в возрасте до 18 лет.
Распределение численности детей по возрастам (на 1 января 2021 года в процентах к общей численности детей до 18 лет):
0-6 лет - 38,9%,
7-14 лет - 46,4%,
15-17 лет - 14,7%.
Более половины рождений связаны с рождением второго, третьего и последующих детей.
В 2020 году родились 861 двойня и 14 троен.
Размеры единовременных пособий:*
- при рождении первого ребенка - Br2732,7, второго и третьего - Br3825,78;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет: на первого ребенка - Br472,92, на второго и последующих - Br540,48, на ребенка-инвалида - Br608,04.
Топ-10 самых популярных детских имен: Максим, Михаил, Матвей, Александр, Артем, София, Мария, Анна, Ксения, Дарья.**
*На 1 мая 2021 года.
**На 1 января 2021 года.