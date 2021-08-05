1,5 тысячи новых квартир построено в Могилевской области в первом полугодии 2021-го. Об этом сообщили в Главном статуправлении Могилевской области.

Общая площадь построенных квартир составила 131,2 тысячи м2, в том числе 69,1 тысяч м2 многоквартирных энергоэффективных жилых домов.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 56,5 тысяч м2 общей площади (43,1% от общего объема введенного жилья), из них с использованием государственной поддержки построено 50,4 тысяч м2.

В Могилевской области в первом полугодии на строительство жилья было направлено 187,3 миллионов рублей или 21,6% к общему объему инвестиций в основной капитал.

Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен в отчетном периоде на сумму 412 миллионов рублей. Экспорт строительных услуг за январь-май 2021-го составил 6,5 миллионов долларов США, или 18,9% экспорта услуг области. Оказывались строительные услуги в основном организациям Российской Федерации (91,3%).

На начало 2021 года в Могилевской области функционировало 709 организаций строительства. В 2020-м в этой отрасли региона трудились 24,7 тысячи человек, или 5,6% всех занятых в экономике Могилевской области. Почти каждый шестой работник этой отрасли (17,7%) – в возрасте до 31 года. Доля строительной отрасли в формировании валового регионального продукта составила 5,8%.