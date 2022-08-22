0:3. ФК «Белшина» на выезде одержал уверенную победу
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В матче 18 тура чемпионата страны по футболу ФК "Белшина" на выезде одержал уверенную победу со счетом 0:3 над обладателем Кубка Беларуси - ФК "Гомель"!
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