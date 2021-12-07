ПРОДАЖА 4-ХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ПО УЛ.БАТОВАЦена: 35300 $
ПРОДАЖА 4-ХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ ПО УЛ.БАТОВА
Цена: 35300 $
- № 123325
- 7 декабря 2021 в 10:16
- iravivatim@mail.ru
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Описание товара
Продается 4-комнатная квартира в самом центре 6 микрорайона по адресу: ул.Батова, д.23, кв.36. В шаговой доступности детские сады, школы, магазины, поликлиника, остановки общественного транспорта. Общая площадь квартиры – 80 кв.м. Год постройки – 1991. Расположена на 4-м этаже 5-этажного дома, не угловая. Все окна, в том числе на балконах, заменены на профиль Rehau. Установлена металлическая входная дверь «Стальная линия» с выводом под охранную сигнализацию. Трубы в ванной/туалете заменены на полипропилен. Заменены межкомнатные двери. В квартире сделан косметический ремонт, установлены счетчики на воду, свет. Продажа возможна частично с мебелью. Приятный бонус – личная кладовка со стеллажами на площадке. Цена квартиры – 35 300$. Реальному покупателю возможен торг.
Контакты
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Контактное лицо:
Ирина
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Телефон:
+375 44 782-64-43
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