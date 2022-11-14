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Уютная трёхкомнатная, 50 лет ВЛКСМ 7

Цена: договорная

Уютная трёхкомнатная, 50 лет ВЛКСМ 7

Цена: договорная

  • № 169418
  • 14 ноября 2022 в 09:42
  • bobruisk
  • 2 просмотра
Описание товара

В связи с переездом собственник продает теплую и уютную трехкомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома.

Квартира находится во дворах в тихом и спокойном районе недалеко от пересечения улиц Минской и 50 лет ВЛКСМ, где в шаговой доступности есть вся инфраструктура, необходимая для

комфортной жизни.

Несколько лет назад в доме был произведен капремонт, а в жилых помещениях квартиры был сделан качественный ремонт с заменой электропроводки и пола. Также были выровнены стены,

установлены межкомнатные двери и окна ПВХ с двухкамерными стеклопакетами, надёжная металическая дверь и скрытый противовзломный сейф.

Балкон в квартире застеклён, утеплён и обшит вагонкой, проведено освещение и оборудованы шкафчики.

Подвал оборудован металической дверью и крепкими стелажами.

Рядом с подъездом находится парковка, где всегда есть свободные места, а авто видно из окон квартиры.

Соседи в подъезде спокойные, доброжелательные люди, которые будут рады приветствовать новых жильцов.

Несерьезных людей прошу не беспокоить

Контакты

  • Контактное лицо:

    Василий

  • Телефон:

    +375 295776993

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