Продам дом в д.Каменка Бобруйского районаЦена: 21000 руб.
Продам дом в д.Каменка Бобруйского района
Цена: 21000 руб.
- № 94806
- 5 апреля 2021 в 11:40
- Незнакомец
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Описание товара
Продам деревянный жилой дом в д.Каменка Бобруйского района (5 км. от города). Водопровод, санузел в доме. Паровое отопление. 25 соток земли (на участке виноград, деревья вишни, яблони, кусты красной смородины (очень много)). Постройки под снос.Транспортное сообщение хорошее (от ул. Держинского рейсы 5.50, 7.40, 9.10, 12.25, 13.30, 16.05, 17.15, 18.30) от автобусной остановке 300 м, возможность доехать есть с автовокзала Бобруйск. Рядом находится школа, магазин, детский сад, дом культуры. Торг
Контакты
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Контактное лицо:
Ирина
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Телефон:
+375447132217
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