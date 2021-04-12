Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешевоЦена: 58000 руб.
Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево
Цена: 58000 руб.
- № 95552
- 12 апреля 2021 в 14:02
- Незнакомец
- 8 просмотра
Описание товара
Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево,59 метров,кухня 6 метров,1 этаж с балконом,есть возможность перепланировки на трёхкомнатную с большой 14 метров кухней,при входе тёмная комната(гардероб),туалет,ванна раздельно,полы паркет, подвалтихий зелёный двор.Рядом:остановка троллейбуса Шмидта,школа,детсады,магазины,до площади 7 минут пешком.Цена 58000 рублей ТОРГ
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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