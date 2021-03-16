Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешевоЦена: 59000 руб.
Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево
Цена: 59000 руб.
- № 92486
- 16 марта 2021 в 15:50
- Незнакомец
- 22 просмотра
Описание товара
Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево 59 метров 1 этаж с балконом,тёмная комната(гардероб),подвал,паркетные полы,кухня 6 метров, есть возможность перепланировки в трёхкомнатную с большой кухней,Рядом троллейбусная остановка,школа,детсады,магазины,тихий зеленый двор.Цена 59000 бел. руб Торг
Контакты
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Контактное лицо:
я
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Телефон:
+375296367081
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