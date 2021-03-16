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Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево

Цена: 59000 руб.

Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево

Цена: 59000 руб.

  • № 92486
  • 16 марта 2021 в 15:50
  • Незнакомец
  • 22 просмотра
Описание товара

Продам четырёхкомнатную квартиру в центре дешево 59 метров 1 этаж с балконом,тёмная комната(гардероб),подвал,паркетные полы,кухня 6 метров, есть возможность перепланировки в трёхкомнатную с большой кухней,Рядом троллейбусная остановка,школа,детсады,магазины,тихий зеленый двор.Цена 59000 бел. руб Торг

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Контакты

  • Контактное лицо:

    я

  • Телефон:

    +375296367081

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