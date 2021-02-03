продам четырёхкомнатную квартиру в центре Бобруйска Цена: 25000 $

продам четырёхкомнатную квартиру в центре Бобруйска Цена: 25000 $

№ 88192

3 февраля 2021 в 09:36

Незнакомец

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Описание товара

ПРОДАМ ЧЕТЫРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ БОБРУЙСКА ПЛОЩАДЬ 59 КВ. МЕТРОВ КУХНЯ 6 МЕТРОВ,ПЕРВЫЙ ЭТАЖ,БАЛКОН,РЕШЕТКИ НА ОКНАХ,СОСТОЯНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ МАГАЗИНЫ, ДЕТСАДЫ, ШКОЛА №26 ,ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ ЛИНИЯ,ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА ЦЕНА -СУММА ЭКВИВАЛЕНТНАЯ 25000 у .е ТОРГ

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