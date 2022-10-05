Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади ЛеЦена: 20500 $
Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади Ле
Цена: 20500 $
- № 163890
- 5 октября 2022 в 14:32
- Sergeyy
- 3 просмотра
Описание товара
Продам 3-х кв.в 500м от площади Ленина и Ледового дворца. Заходи и живи, сантехника и коммуникации заменены 2019г Сделан косметическим ремонт.
Контакты
-
Контактное лицо:
Сергей
-
Телефон:
+375 (29) 699-25-66
Похожее
Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади Ле
Продам 3-х кв.в 500м от площади Ленина и Ледового дворца. Заходи и живи, сантехника и коммуникации заменены 2019г Сделан косметическим…Просмотреть
Продам дом с участком, Ст. Ясень, Осиповичский район.
Продам дом с участком, расположенный Ст. Ясень, Осиповичский район, 1936 г. постройки. Площадь дома 60 м². Участок 15 соток. Состояние…Просмотреть
Сдам 3х ком квартиру
Сдается квартира трёхкомнатная,(можно 2 комнаты)4 этаж 5 этажного дома по улице Батова д.18а. Есть мебель,холодильник,стиральная машина,микроволновая печь.Цена 210 рублей+коммунальные платежи.Договор…Просмотреть
В деревне Савичи продается дом. 7000 уе
В 14 км от Бобруйска в д. Савичи (направление Бобруйск Жлобин), Телушский с/с продается уютный крепкий дом. Транспортное сообщение: дизель,…Просмотреть
В деревне Савичи продается дом. 7000 уе
В 14 км от Бобруйска в д. Савичи (направление Бобруйск Жлобин), Телушский с/с продается уютный крепкий дом. Транспортное сообщение: дизель,…Просмотреть