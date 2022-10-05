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Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади Ле

Цена: 20500 $

Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади Ле

Цена: 20500 $

  • № 163890
  • 5 октября 2022 в 14:32
  • Sergeyy
  • 3 просмотра
Описание товара

Продам 3-х кв.в 500м от площади Ленина и Ледового дворца. Заходи и живи, сантехника и коммуникации заменены 2019г Сделан косметическим ремонт.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сергей

  • Телефон:

    +375 (29) 699-25-66

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