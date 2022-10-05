Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади Ле Цена: 20500 $

Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади Ле

Продам 3-х квартиру, в отличном состоянии 500м от площади Ле Цена: 20500 $

№ 163890

5 октября 2022 в 14:32

Sergeyy

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Описание товара

Продам 3-х кв.в 500м от площади Ленина и Ледового дворца. Заходи и живи, сантехника и коммуникации заменены 2019г Сделан косметическим ремонт.

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