Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимостиЦена: договорная
Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости
Цена: договорная
- № 96510
- 21 апреля 2021 в 12:32
- Незнакомец
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Описание товара
1. Гараж № 875 в ПГСК-12, имеется погреб, год постройки – 1986, 24,4 кв.м: г. Бобруйск, ул. Ковзана, 84 – 1 231,20 руб.;
2. Земельный участок 0,0997 га: Осиповичский район, Протасевичский с/с, СТ «Верейцы» – 1 008,00 руб.
Телефоны для справок: 724445, 729213
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