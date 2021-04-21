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Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости

Цена: договорная

Продаются обращенные в доход государства объекты недвижимости

Цена: договорная

  • № 96510
  • 21 апреля 2021 в 12:32
  • Незнакомец
  • 29 просмотра
Описание товара

1. Гараж № 875 в ПГСК-12, имеется погреб, год постройки – 1986, 24,4 кв.м: г. Бобруйск, ул. Ковзана, 84 –   1 231,20 руб.;

2. Земельный участок 0,0997 га: Осиповичский район, Протасевичский с/с, СТ «Верейцы» – 1 008,00 руб.

Телефоны для справок: 724445, 729213

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