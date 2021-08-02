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Продадим дом в Каменке

Цена: договорная

Продадим дом в Каменке

Цена: договорная

  • № 108942
  • 2 августа 2021 в 07:16
  • Незнакомец
  • 59 просмотра
Описание товара

Дом 1982 года, деревянный в очень хорошем состоянии. 4 км от Бобруйска. Продаем в связи с уездом в другой город

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр

  • Телефон:

    +375296971823

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