Продадим дом в Каменке Цена: договорная

Продадим дом в Каменке Цена: договорная

№ 108942

2 августа 2021 в 07:16

Незнакомец

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Описание товара

Дом 1982 года, деревянный в очень хорошем состоянии. 4 км от Бобруйска. Продаем в связи с уездом в другой город

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