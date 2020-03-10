«Золото» Международного турнира завоевал юный дзюдоист из Бобруйска

7 марта в Ярцево (Россия) проходил Международный турнир по дзюдо среди юношей 2006-2007 г.г.р., посвященный памяти А.В.Новикова.

Отлично проявил себя бобруйский «динамовец», учащийся училища олимпийского резерва Денис Алешкевич (тренер-Вадим и Нонна Жуковцы).

Одержав четыре победы в весовой категории свыше 73 кг, Денис завоевал золотую медаль турнира.