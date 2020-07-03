Знаковый праздник для всей страны! В Бобруйске прошел митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

Сегодня, 3 июля, страна отмечает главный государственный праздник – День Независимости. День памяти о прошлорм, гордости за настоящее и надежды на будущее.

В честь бобруйчан, погибших на фронтах и в тылу врага, к мемориальному комплексу, танку Т-34, установленному на могиле командира 9-го танкового корпуса генерал-майора Бориса Сергеевича Бахарова, цветы и венки возложили представители городского исполнительного комитета, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, администрации районов города, Почетные граждане Бобруйска, воины Бобруйского гарнизона, городской Совет ветеранов, трудовые коллективы и общественность города.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк», Почетный гражданин Бобруйска Виктор Ананич, начальник главного управления по образованию Могилевского областного исполнительного комитета Андрей Заблоцкий, еписков Бобруйский и Быховский Владыка Серафим.

– Это очень важный праздник не только для нашего города, но и для всей страны, – отметил Александр Студнев. – День Независимости – праздник, который у каждого в сердцах. Мы благодарны нашим дедам и прадедам, которые завоевали этот мир. Желаю бобруйчанам здоровья, мира и благополучия! Чтобы радость и смех всегда переполняли улицы города. С праздником, Бобруйск!

Александр Студнев торжественно вручил в этот день и заслуженные награды. Ордена матери удостоились четверо бобруйчанок: Елена Гросс, Любовь Жданова, Анна Строкова и Людмила Янковская. Наградили заслуженных бобруйчан и юбилейной медалью «75-лет Победы в Великой Отечественной войне». Их удостоились:

– председатель Бобруйской городской организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Владимир Вяткин

– председатель общественного объединения «Бобруйская городская еврейская община» Леонид Рубинштейн

– заместитель председателя Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» Александр Котов

– председатель Бобруйской городской организации «Союз десантников Могилевской области» Артур Селезнев

– учитель допризывной подготовки ГУО «Среднея школа №27 г.Бобруйска» Валентин Круликовский

– председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Лебеденко

– председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Виноградов.