Жителям Могилевщины предлагают присоединиться к международной акции «День без автомобиля»

Во вторник, 22 сентября, областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает население региона оставить автомобили на стоянках и пересесть на общественный транспорт или велосипед.

Сегодня представить себе современный мир без автомобилей невозможно. Безусловно, все мы любим комфорт, а машина дарит нам его ежедневно. Кроме того она давно стала признаком определенного статуса ее владельца. Но в суете ежедневных забот мы не задумываемся о том, какой вред приносит это чудо техники окружающей среде и каждому из нас. А этот вред крайне велик – загрязнение воздуха, который мы вдыхаем ежесекундно, выхлопные газы и бесконечные аварии, в которых погибают тысячи людей ежедневно.

Увеличение количества автотранспорта ставит автомобиль на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. В выхлопных газах автомобилей содержится большое количество вредных веществ отрицательно влияющих на здоровье человека. Основными из них являются окись углерода, окислы азота и серы, различные углеводороды, альдегиды, сажа и др. По мнению ученых, выхлопные газы вносят заметную долю в развитие парникового эффекта, который рано или поздно станет причиной глобального изменения климата Земли.

Выбросы транспорта в большинстве своем скапливаются на уровне органов дыхания человека, отравляя воздух, а при оседании - попадают в почву и растения, они сопровождают нас практически повсюду – залетают на кухню через форточку, преследуют в салоне автомобиля, на пешеходном переходе. А самое ужасное состоит в том, что наибольшему отравлению подвергаются именно дети – как раз на уровне их вдоха концентрируется наибольшее количество вредных веществ.

Опыт работы ряда стран показал, что решение проблемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без привлечения населения весьма затруднительно. Поэтому ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля.

Впервые акция прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии участвовали всего около двух десятков городов, к 2001 году к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.

В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года. Мероприятие, носит добровольный характер. Его основная задача - обратить внимание общественности на загрязнение воздуха, а также показать роль каждого человека в решении данной проблемы на пути к здоровому образу жизни.

Акции «День без автомобиля» является завершающим этапом Европейской неделе мобильности, которая стартует 16 сентября в десятках стран мира. В нынешнем году она посвящена продвижению низкоуглеродных видов транспорта – «Мобильность без вредных выбросов». Девизом станет призыв «Выбирай на чем передвигаться».

В 2019 году в общеевропейской кампании приняли участие 76 городов Беларуси. В этом году уже зарегистрировалось 45 населенных пунктов Синеокой, в числе которых Бобруйск, Кличев, Осиповичи.

Европейская неделя мобильности - отличный повод для городов нашей области подключиться к европейским инструментам управления мобильностью и подтвердить ориентацию на достижение Целей устойчивого развития.